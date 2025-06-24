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Gazimağusa'da yarın bazı köylerde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), yarın Gazimağusa'da orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmaları nedeniyle; bazı köylere 10.00 ile 13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Gazimağusa'da yarın bazı köylerde 3 saatlik elektrik kesintisi yapılacak

KIB-TEK’ten yapılan açıklamaya göre, elektrik kesintisi yapılacak bölgeler şöyle:

"Mormenekşe Köyü, Mormenekşe Ağıllar, Mormenekşe Sanayi bölgesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Mormenekşe Su Kuyuları, Atlılar, Sandallar, Eski Tuzla Köyü bölgesi, Tuzla girişi karting bölgesi, Mutluyaka, Korkuteli, Muratağa, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar."   

 

 

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