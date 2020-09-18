Gece körlüğü neden olur? Gece körlüğü nedir, sebepleri nelerdir?

Tavukkarası olarak da bilinen bu rahatsızlık; gözde bulunan iki tip uyarıcı hücrelerden olan çomak hücrenin harekete geçirdiği ‘rodopsin’ pigmentinin işlevini yapamamasıyla oluşmaktadır. Bu hücrelerden koni şeklinde olan hücre; gözün parlak ışıkta, ayrıntıyı ve renkleri seçebilmesini sağlamaktadır. Çomak şeklinde olan hücre ise; gözün loş ışığa geçişinde o karanlığa alışmasını sağlayan rodopsin pigmentini harekete geçirme görevini yapmaktadır.

Rodopsin pigmenti vücutta bulunan A vitamini sayesinde uyarılmaktadır. Eğer kişinin vücudunda yeterli A vitamini bulunmuyorsa bu pigment işlevini yapamaz ve gece körlüğü denilen rahatsızlık oluşur.

Gece körlüğü kişinin normal olan ayrıntıyı ve uzaklığı yeterince seçememesine sebep olmaktadır. Loş ışığa alışılması yarım saati bulabilmekte ve bu durumda gece araç kullanan kişilerde sıkıntı yaratabilmektedir.

Gece körlüğü tedavisi kişinin yeterli düzeyde A vitamini alması sağlanarak yapılmaktadır. Doğal olarak veya doktor kontrolünde A vitamini içeren haplar ile vücuda alınması sağlanmaktadır.