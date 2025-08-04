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Geleceğin Veteriner Hekimleri Sahada Yetişiyor

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Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencileri, Hayvan Hastanesi ve laboratuvarlarda edindikleri uygulamalı eğitimle mesleğe güçlü bir şekilde hazırlanıyor.
Geleceğin Veteriner Hekimleri Sahada Yetişiyor

Geleceğin Veteriner Hekimleri Sahada Yetişiyor!

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi, Yenilikçi Gıdalar Üretim Merkezi ve Agri-Vet Gıda Analiz Laboratuvarı ile teorik bilgilerini pratiğe dönüştürerek mesleğe hazırlanıyor.

Veteriner hekimliği eğitiminde de, tıpkı tıp ve diğer sağlık branşlarında olduğu gibi uygulama olanakları nitelikli uzmanlar yetiştirilmesinde hayati öneme sahip. Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi de Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi, Yenilikçi Gıdalar Üretim Merkezi ve Agri-Vet Gıda Analiz Laboratuvarı ile öğrencilerine teorik bilgilerini sahada birebir uygulama imkanı sunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi bünyesinde ayrıca Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Laboratuvarı, Hayvan Besleme ve Yem Teknoloji Laboratuvarı, Mikrobiyoloji Laboratuvarı, Moleküler Biyoloji ve Genetik Laboratuvarı, Multidisipliner Araştırma Laboratuvarı, Patoloji ve Histoloji Laboratuvarı ile Tanı Laboratuvarı gibi birçok farklı alanda uzmanlaşan laboratuvarlar da uygulama imkanı sağlıyor.

Hayvan Hastanesi ile bütünleşen eğitim..

Üniversite kampüsünde bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi, geleceğin veteriner hekimlerine güçlü uygulama olanağı sunuyor. KKTC’nin ilk ve tek tam donanımlı hayvan hastanesi olan Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi, cerrahi, iç hastalıkları, doğum-jinekoloji, görüntüleme, ortopedi ve göz sağlığı gibi pek çok alanda hizmet sunuyor. Öğrenciler klinik ortamda doğrudan uygulamalara katılarak deneyim kazanırken, 7/24 hizmet veren hastane, bölgede hayvan sağlığına da katkıda bulunuyor.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki Agri-Vet Gıda Analiz Laboratuvarı et ve süt ürünleri başta olmak üzere pek çok gıda grubunda mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilerek, toplum sağlığına katkı sağlarken, öğrencilere de üretimden tüketime kadar tüm süreçleri gözlemleme fırsatı sunuyor.

Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş: “Veteriner hekimlik mesleği, yalnızca teorik bilgiyle değil, sahada kazanılan deneyimle şekillenir.”

Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, veteriner hekimliği eğitiminde uygulamanın önemin dikkat çekerek “Veteriner hekimlik mesleği, yalnızca teorik bilgiyle değil, sahada kazanılan deneyimle şekillenir. Fakültemiz, Hayvan Hastanesi ve Agri-Vet Gıda Analiz Laboratuvarı ile öğrencilerimize gerçek yaşam koşullarında uygulama fırsatı sunuyor” dedi. Prof. Dr. Deniz Seyrek İntaş, “Bu bütüncül yaklaşım, öğrencilerimizin mezuniyet öncesi klinik ve saha yeterliliğini en üst düzeye taşıyor. Amacımız; hayvan sağlığına katkı sunan, mesleki etik değerlere sahip, nitelikli ve donanımlı veteriner hekimler yetiştirmek” ifadesini kullandı.

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