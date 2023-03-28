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Gidişi olay olmuştu… Aylar sonra ortaya çıktı

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Sürpriz bir kararla emekli olduğunu açıklayarak kayıplara karışan dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba'nın kurucusu Jack Ma’nın Çin’e dönüşü ülkedeki iş dünyasında heyecan yarattı.
Gidişi olay olmuştu… Aylar sonra ortaya çıktı

Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Alibaba’nın 2019'da emekli olan kurucusu Jack Ma, uzun bir aradan sonra Çin'e döndü.

Bir yıldan uzun süredir dünyayı dolaşan Ma'nın Hangzhou kentinde kurduğu okula ziyaretinden fotoğraflar basına yansıdı.

Bir süredir Japonya, Avustralya ve Tayland'dan fotoğrafları gündem olan Ma'nın Çin devletinin teknoloji şirketlerine müdahalesini eleştirdikten sonra kayıplara karışması büyük tartışma yaratmıştı. Ünlü iş insanının 55. yaş gününde emekli olduktan sonra tarımsal teknoloji konusunda araştırma yapmak için çeşitli ülkeleri dolaştığı belirtiliyordu.

Ma'nın dönüşü, Çin iş dünyasında heyecana yol açtı. Alibaba'nın hisseleri haberin ardından yüzde 4'ten fazla yükseldi.

Çinli yetkililer son dönemde şirketlere yönelik düzenlemelerin gevşetildiğini ve özel sektörün desteklenmesi için yeni yöntemlerin planlandığını açıklamıştı.

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