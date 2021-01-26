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Girne 14 gün Lefkoşa 7 gün kapanıyor!

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Girne 14 gün Lefkoşa 7 gün kapanıyor!
Girne 14 gün Lefkoşa 7 gün kapanıyor!

Girne 14 gün Lefkoşa 7 gün kapanıyor!

Başbakan Saner kararları açıklıyor.

 

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