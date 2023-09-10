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Girne 2. Cimnastik Şöleni' büyük beğeni topladı

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Girne 2. Cimnastik Şöleni' büyük beğeni topladı
Girne 2. Cimnastik Şöleni' büyük beğeni topladı

'Girne Arkın Group Fest 23' kapsamında bu akşam KKTC Cimnastik Federasyonu'nun düzenlediği '2. Cimnastik Şöleni' büyük beğeni topladı. Onlarca cimnastikçinin yer aldığı şölene, büyük bir kalabalık eşlik etti. Birbirinden özel koreografinin yer aldığı gösteri, katılan veliler ve izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. 

 
Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası Çarşamba günü
 
'Girne Arkın Group Fest 23' kapsamında Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası 13 Eylül Çarşamba akşamı, saat 21:00'de Girne Amfitiyatro'da sahne alıyor. Efsane grup Moğolların kurucu ü yesi ve Cem Karaca gibi efsanelerin sahne yoldaşı olan Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası, birbirinden özel şarkıları ile dinleyicileri nostaljik bir tura çıkarmaya hazırlanıyor!
 

Festivalde neler var?

10 Eylül Pazar günü saat 17.00 - 23.00 arası 'Kahve Kitap Günleri' etkinliği, Ramadan Cemil Meydanı'nda gerçekleşiyor. Ayrıca Lefkoşa Türk Belediyesi Jazz Orkestrası da saat 20:30'da yine Ramadan Cemil Meydanı'nda sahne alıyor. 

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