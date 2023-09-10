Girne 2. Cimnastik Şöleni' büyük beğeni topladı

Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası Çarşamba günü

'Girne Arkın Group Fest 23' kapsamında Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası 13 Eylül Çarşamba akşamı, saat 21:00'de Girne Amfitiyatro'da sahne alıyor. Efsane grup Moğolların kurucu ü yesi ve Cem Karaca gibi efsanelerin sahne yoldaşı olan Cahit Berkay ve Senfonik Anadolu Orkestrası, birbirinden özel şarkıları ile dinleyicileri nostaljik bir tura çıkarmaya hazırlanıyor!