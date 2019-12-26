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Girne Belediye Başkanı Güngördü, Çarşamba Pazarı esnafı ile vatandaşların yeni yılını kutladı

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Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Açık Pazarı ziyaret ederek esnafla vatandaşın yeni yılını kutladı.
Girne Belediye Başkanı Güngördü, Çarşamba Pazarı esnafı ile vatandaşların yeni yılını kutladı

Girne Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Bölümünden yapılan açıklamaya göre, yeni yıl öncesi Girne Açık Pazarı ziyaret eden Nidai Güngördü’ye, Sağlık Şubesi Amiri Naile Soyel eşlik etti.

Güngördü, esnaf ve pazara gelen vatandaşla sohbet ederek, herkesin yeni yılını kutladı.

Yeni yılın tüm dünyaya barış, huzur, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesi dileğinde bulunan Güngördü “Başta tüm personelimin, esnafımızın ve tüm halkımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutlarım.” dedi.

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