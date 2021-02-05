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Girne Belediyesi, Belediye Hizmetleri Çalışma Saatlerini Yeniden Düzenledi

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Girne Belediyesi, Bakanlar Kurlunun Aldığı  ( 05 - 15 Şubat 2021 )  Tarihlerindeki Tam Kapatma Kararı İle Belediye Hizmetleri Çalışma Saatlerini Yeniden Düzenledi
Girne Belediyesi, Belediye Hizmetleri Çalışma Saatlerini Yeniden Düzenledi

Girne Belediyesi, Bakanlar Kurlunun Aldığı  ( 05 - 15 Şubat 2021 )  Tarihlerindeki Tam Kapatma Kararı İle Belediye Hizmetleri Çalışma Saatlerini Yeniden Düzenledi

 

Tam kapanma süreci nedeniyle Girne Belediyesi sadece elzem hizmetleri sağlayabilecektir.

Sadece evsel atık çöpler toplanacaktır. Bahçe atıkları, hurda, inşaat atıkları vb toplanmayacaktır; bu nedenle bu atıklar çevreye bırakılmamalıdır.

 

Buna göre özellikle cenaze, çöp toplama, ilaçlama, su işleri ve zabıta hizmetleri, devamlılığı açısından aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

 

1- Yeni ve Eski Hizmet Binalarındakı vezneler hafta içi her gün saat 09.00- 12.00 arası açık olacaktır.

 

2- Baldöken Otopark'ında vezne hafta içi her gün 08- 13.00 arası açık olacaktır.

 

3- Köylerdeki ödeme merkezlerindeki vezneler,  Çarşamba günü 09.00-12.00 arası açık olacaktır.

 

4- Acil telefon numaralarımız:

 

A) CENAZE İŞLERİ İÇİN - 0533 840 52 20

 

B) ZABITA İŞLERİ - 0533 881 56 75- 0548 882 21 20

 

C) SU İŞLERİ - Arızalar için: 0542 882 11 18 Kontör Yükleme işlemleri için:

0548 838 88 10

 

D) DİĞER ACİL İŞLER İÇİN:  ALO 185 Not: Girne Sınırları Dâhilinde

 

Vatandaş Girne Belediyesi'ni acil durumlarda şu telefon numaralarından arayabilecek:

 

Bayındırlık İşleri 0542 852 2118 -  İmar İşleri 0548 881 2114, Temizlik İşleri 0533 860 59 73 - 0533 825 01 04 - Kanalizasyon işleri 0533 870 20 17/ 0533 846 20 17 Sosyal Yardım ve Aşılama hizmetleri 05338702010 - Sağlık İşleri 05338702014

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