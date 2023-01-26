Girne Belediyesi Kaza Risklerini Artırıcı Düzenlemelere Son Vermeli!

Girne Belediyesi trafik komisyonunun 18 Ocak 2023 tarihinde aldığı karar, Uğur Mumcu Bulvarı’ndan Kubbeli Sokağa dönüşün (Oscar Dönüşü) 23 Ocak 2023 tarihinde açılmasını hedeflemektedir. Bir aylık bir deneme yapılması için Girne Belediyesi tarafından alınan bu kararla, belirli noktalardan sağa dönüşler verilmiştir. Ancak bu karar, mevcut Girne Ulaşım Planına aykırıdır! Bu uygulama ile kaza riski artırılarak, trafik akışının verimliliği azaltılmıştır.

Herhangi bir idarenin uygulamaya yönelik alacağı kararların bilimsel analiz veya araştırma yapılmadan ve deneme-yanılma yöntemleriyle ortaya koyulması, kamuyu zarara uğratır. Semih Sancar Caddesi üzerinde geçtiğimiz aylarda benzer şekilde yapılan uygulama, belediye gelirlerinin boşuna harcanmasına, trafikte bekleme sürelerinin artarak kaza risklerinin yükselmesine neden olmuştur.

Trafik ile ilgili uygulamaların temel hedefinin kamu yararına olması gerekmektedir; eşit, orantılı ve tarafsız olması gerekir. Ancak, alınan bu kararla Kubbeli Sokak üzerindeki işletmelere ayrıcalık tanınmaktadır.

Dolayısıyla, Uğur Mumcu Bulvarı üzerindeki diğer işletmeler açısından haksız rekabeti de beraberinde getirebilecek bir uygulamadır. Son olarak, Girne Ulaşım Planı ve proje uygulamalarının verimli sonuçlar doğurduğunu vurgulamak gerekir. Uğur Mumcu Bulvarı üzerinde yapılan düzenlemelerin, 2016 yılından itibaren kayıtlı araç ve seyrüsefer sayılarının artmış olmasına karşın, kaza sayısındaki düşüş ile başarı elde ettiğini gösterir.

Bu tür uygulamaların ilgili odalarla, bilimsel araştırmalar zemininde yapılması çok kötü durumda olan Girne trafiğinin daha iyi noktalara getirilmesi açısından ciddiyetle üzerinde durulması gereken bir konudur. Kaza risklerini artırıcı ve trafik akışının kötüleşmesini sağlayacak bu tür uygulamalardan bir an önce vazgeçilmesi gerektiğini bir kez daha halkımızla paylaşır, yapılan olumsuz uygulamanın bir an önce düzeltilmesi için gereğini saygılarımızla rica ederiz.