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Girne Belediyesi, Temmuz ayı deniz suyu analiz sonuçlarının 'mükemmel' olduğunu açıkladı

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Girne Belediyesi’nin Temmuz ayı deniz suyu analiz sonuçlarına göre, Kervansaray ve Karaoğlanoğlu Halk Plajı’ndan alınan örneklerde E.coli ve Enterokok değerleri sıfıra yakın çıktı.
Girne Belediyesi, Temmuz ayı deniz suyu analiz sonuçlarının 'mükemmel' olduğunu açıkladı

Girne Belediyesi, belediyeye ait plajlarda Temmuz ayında yaptırılan deniz suyu analiz sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Açıklamada, Kervansaray ve Karaoğlanoğlu Halk Plajı (Antis) bölgelerindeki su kalite değerlerinin “mükemmel” kategoride yer aldığı belirtildi.

Kervansaray Plajı’nda sıfıra yakın değerler

Belediyeden verilen bilgiye göre, Kervansaray Plajı’nın farklı noktalarından alınan örneklerde E.coli ve Enterokok değerleri şu şekilde oldu:

  • Kuzey Açık: E.coli: 0, Enterokok: 0

  • Merit Tarafı: E.coli: 0, Enterokok: 5

  • Güney: E.coli: 0, Enterokok: 0

  • Yeni Plaj: E.coli: 4, Enterokok: 0

KARAOĞLANOĞLU (ANTİS) PLAJI DA TEMİZ

Karaoğlanoğlu Halk Plajı’nda yapılan ölçümlerde de su kalitesinin çok iyi seviyede olduğu görüldü:

Doğu: E.coli: 0, Enterokok: 0

  • Batı: E.coli: 3, Enterokok: 0

Girne Belediyesi açıklamasında, halk sağlığının korunması amacıyla deniz suyu analizlerinin düzenli olarak sürdürüleceği belirtildi.

 

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