Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu konserlerinin ilki yoğun katılım ile tamamlandı.

İkinci konser bu akşam

Şef İhsan Gürel yönetimindeki Girne Belediyesi Türk Sanat Müziği Topluluğu (TSM) 25.Yıl konserlerinin ilkini Pazar gecesi gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren konserde, birbirinden güzel Türk SanatMüziği eserlerine yer verildi. Yoğun ilgi gösterilen konserde, Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’da izleyiciler arasında yer aldı.

Girne Belediyesi Oda Tiyatrosunda düzenlenen ve Türk bestekâr ve ses sanatçısı Arif Sami Toker bestelerinden oluşan konser serisinin sonuncusu bu akşam gerçekleşiyor.

ŞENKUL: “SANATIN HER KESİME ULAŞMASI ADINA ÇALIŞACAĞIZ.”

Girne’nin gelişiminde ve dönüşümünde kültür sanatın çok önemli bir rolü olacağına inandığını belirten Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bu anlamda Kültür Sanat Danışmanlığı görevini yürütecek Serdar Tuksal ve Kültür Sanat İşleri Birim Amiri Aysun Çelik ile birlikte sanatı daha fazla yaymak, her kesime ulaşmasını sağlamak için çalışacaklarının altını çizdi. Şenkul, başta Şef İhsan Gürel olmak üzere konserde emeği bulunan herkese teşekkür ederek konuşmasını tamamladı.