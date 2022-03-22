Girne Belediyesi’nden Nottingham(İngiltere) Belediyesi’ne Çalışma Ziyareti

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, kentte artarak devam eden trafik sorununa çözüm bulunması amacı ile projeler yapılmakta ve bunun için bir komisyon oluşturulmuştu. Bu konuda heyetin, yurt içi ve yurt dışında çeşitli temaslarda teknik düzeyde devam ettiğini, İngiltere’de bu konuda hem deneyimi yüksek hem de tüm dünyaya trafik konusunda danışmanlık hizmeti veren örnek bir şehir olan Nottingham Belediyesi’ne, İngiliz Yüksek Komiserliği’nin aracılığı ile bir teknik gezi gerçekleştirildiği bilgisi verildi.

Girne Belediyesi heyeti, 14-18 Mart tarihleri arasında gerçekleşen teknik gezide; 6 başlık altında ilgili konularda uzman 15 bölüm şefi sunum yaptı. Deneyimlerin paylaşıldığı ve yerinde gözlem yapmak suretiyle misafir edilen heyet çalışma gezisini tamamladı.

İlk gün, Belediye başkanı, David Mellen tarafından açılış konuşması yapıldı ve genel bölümler hakkında bilgi verildi.

Girne Belediyesi Başkanı Nidai Güngördü konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Toplantılar sonucunda yürütmekte olduğumuz projeler ve düzenlemelerin, Nottingham’daki uzmanlara göre de uygun görülmesi sevindiricidir.

Ancak İngiltere’nin Nottingham Belediyesi, 1980 yılından itibaren kentin gelişmesine paralel olarak en başından radikal önlemlerin ve yasal düzenlemeler yaparak, hayata geçirdikleri gözlemlenmiştir.

Trafik ile ilgili devam eden ve yapılması planlanan projelerin yerinde uygunluğunun değerlendirilmesi, mevcut durum ve yapılmış olan Master planının güncellenmesine katkı sağlanabilmesi için, Nottingham Belediyesi teknik ekibini yerinde ağırlamak istediğimizi ve davet ettiğimizi belirtmek isterim.

Teknik gezinin son gününde ise, “Lord Major David Trimble” bizi tarihi belediye binasında misafir etti. Meclisin işleyişi ve uygulamalar hakkında bilgi verdi” dedi.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve heyet Nottingham’da eğitim gören öğrencilerle de buluşarak güncel konular hakkında sohbet etti.

Güngördü: “Girne’mizi ileriye götürecek çalışmalara devam edeceğimizi ve bir dünya kenti yapmak için gerekli düzenlemeleri oluşturmak için çalıştığımızı bu vesile ile duyurmak isterim. Tüm bu temaslar sonucunda Nottingham Belediyesi, belediyemizden herhangi bir danışmanlık ücreti talep etmediklerini de belirtmişlerdir” dedi.