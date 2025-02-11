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Girne bölgesinde bugün iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak

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Girne bölgesinde bugün iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak
Girne bölgesinde bugün iki saatlik elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), Girne’de bugün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması ve bakım-onarım nedeniyle 10.00 ile 12.00 saatleri arasında bazı bölgelere elektrik verilemeyeceğini açıkladı.

duyurusuna göre, kesintiden “Akacan FEO Sitesi, Mr Pound Plus, Harbiye Kışlası, GAÜ Koleji, K’oğlu S Bölgesi, Levent Karmi Sitesi, Recaioğlu Hotel ve civarı, K’oğlu Starlux Sinema ve bölgesi, Topset Hotel ve bölgesi, Karmi (Karaman), Karaman su pompaları, Sivil Havacılık ve Radar Askeri Tesisleri, Edremit’in Batısı (dağ kısmı), Meriç Erülkü Sitesi, GAÜ Erkek Yurdu, Edremit köy içi, Karmi Gazino ve Hideaway Club Hotel bölgesi ve Edremit çemberi” etkilenecek.

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