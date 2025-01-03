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Girne Limanı’nda Sahte Evrak Operasyonu

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Girne Limanı’nda Sahte Evrak Operasyonu
Girne Limanı’nda Sahte Evrak Operasyonu

Girne Turizm Limanı’nda 03 Ocak 2025 sabahında, yasa dışı yollarla köpek geçişine yönelik bir girişim ortaya çıkarıldı. Saat 09.30 sıralarında, KKTC’ye giriş yapan B.K. (34) ve E.A. (38), tasarruflarında bulunan üç köpeği geçirmek için önceden sahte olarak düzenlenmiş resmi evrakları gümrük memurlarına ibraz etti.

Sahte belgelerin fark edilmesi üzerine şahıslar tutuklanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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