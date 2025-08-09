  • BIST 10972.63
Girne Ramadan Cemil Meydanı yön tabelaları monte ediliyor

Girne Belediyesi, Ramadan Cemil Meydanı’ndaki yeni trafik düzenlemesinin tamamlanmasıyla, yönlendirme tabelalarının Pazartesi günü monte edileceğini duyurdu.
Girne Ramadan Cemil Meydanı yön tabelaları monte ediliyor

Girne Belediyesi, Ramadan Cemil Meydanı’ndaki yeni trafik düzenlemesinin tamamlanmasıyla, yönlendirme tabelalarının Pazartesi günü monte edileceğini duyurdu.

Yeni düzenlemeye göre, Ecevit Caddesi’nden kuzey yönüne gelen araçlar, Çarşı ve Antik Liman (Kale arkası) yönüne dönebilecek veya durmaksızın yol hakkına sahip şekilde Hastane yönüne doğru Mustafa Çağatay Caddesi’ne devam edebilecek.

Belediye’den verilen bilgiye göre, Mustafa Çağatay Caddesi’nden gelen araçlar, Lefkoşa yönüne kesintisiz olarak ilerleyebilecek. Ancak aynı yönden gelip Çarşı’ya dönecek olan sürücüler, kavşak noktasında durduktan sonra, yolun boş olması halinde Çarşı yönüne devam edebilecek.

Yine, Mustafa Çağatay Caddesi yönünden gelip Antik Liman ve Kale arkası bölgesine gitmek isteyen araçlar, İtfaiye yanından güneye dönüp Colony Otel karşısından Ecevit Caddesi’ne katılarak kolayca Antik Liman bölgesine ulaşılabilecek.

Kale arkası ve Canbulat Caddesi’nden gelen araçlar, Lefkoşa’ya veya tekrar Çarşı’ya gitmek için yine İtfaiye yanından güneye dönüp Ecevit Caddesi’nden Lefkoşa yönüne sola (güney), Çarşı yönüne ise sağa (kuzey) dönebilecek.

