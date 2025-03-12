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Girne Turizm Limanı’nda yüklü miktarda yasaklı madde ve steroid ele geçirildi!

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Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontroller neticesinde, KKTC’ye giriş yaparken narkotik detektör köpeği yardımı ile gerçekleştirilen aramada yakalanan şahıs tutuklandı.
Girne Turizm Limanı’nda yüklü miktarda yasaklı madde ve steroid ele geçirildi!

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontroller neticesinde, KKTC’ye giriş yaparken narkotik detektör köpeği yardımı ile gerçekleştirilen aramada yakalanan şahıs tutuklandı.

Olayla ilgili Polis açıklamasında;

“12.03.2025 tarihinde, saat 11.00 sıralarında, Girne Turizm Limanı’nda, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ile Gümrük ve Rüsumat Dairesi ekipleri tarafından yapılan kontroller neticesinde, KKTC’ye giriş yapan D.J.S.(E-34)’nin şüpheli hareketleri üzerine kullanımında bulunan araçta narkotik detektör köpeği yardımı ile yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 56 gr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile Eczacılık ve Zehirler Yasasına aykırı 11 adet Steroid ve 2 adet Steroid Solisyonu bulunarak emare olarak alınmıştır. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.” ifadeleri yer aldı.

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