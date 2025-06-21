Girne ve Lefke’de Alkollü Sürücüler Trafik Kazasına Neden Oldu

Girne ve Lefke'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, alkollü sürücülerin neden olduğu maddi hasarlı kazalarda şans eseri yaralanan olmadı. Her iki sürücü de olay yerinde tutuklandı.

Girne ve Lefke'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, alkollü sürücülerin neden olduğu maddi hasarlı kazalarda şans eseri yaralanan olmadı. Her iki sürücü de olay yerinde tutuklandı.

Girne’de Park Halindeki Araca Çarptı

Saat 20.00 sıralarında, Girne’de Üniversite Yolu Sokak üzerinde meydana gelen kazada, Murat Kam (54), 147 miligram alkollü içki tesiri altında UK 929 plakalı salon aracıyla güney istikametine doğru seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun kenarında kısmen kaldırım üzerinde park halinde bulunan ve Kemal Gerbağa’nın (32) sorumluluğundaki RL 842 plakalı kamyonete çarptı.

Kazada herhangi bir yaralanma yaşanmazken, araç sürücüsü Murat Kam, alkollü içki tesiri altında araç kullanmak ve trafik kazasına sebebiyet vermek suçlarından tutuklandı.

Lefke’de Bariyerlere Çarptı

Aynı gün saat 05.30 sıralarında, Lefke’de Atatürk Caddesi üzerinde gerçekleşen diğer kazada ise Prosper Mugisha (22), 159 miligram alkollü içki tesiri altında KG 902 plakalı salon aracıyla Lefke istikametine doğru seyir halindeyken, sağa meyilli viraja geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yolun soluna savrularak bariyerlere çarptı.

Bu kazada da herhangi bir yaralanma yaşanmazken, sürücü Prosper Mugisha da alkollü araç kullanmak ve trafik kazasına neden olmak suçlarından tutuklandı.

Her iki kazayla ilgili polis soruşturması devam ediyor.