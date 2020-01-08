Girne'de cenazeler karıştı...Yanlış cenazeyi gömdüler

‘Teşhis’ etmesine karşın morgdan yanlış cenazeyi alan İngiliz bir ailenin dün yaşamını yitiren Alsancaklı Nazım Salih’in cenazesini İngiliz Mezarlığına defnettikleri öğrenildi.
Olay bugün Nazım Salih’in ailesinin cenazeyi almak için hastaneye gitmesi üzerine ortaya çıktı.
Cenazelerini bulamayan aile, hastane yönetimin olayı araştırması sonucu Nazım Salih’in dün İngiliz Mezarlığına defnedildiğini öğrendi.
(Kaynak:Yenidüzen)
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