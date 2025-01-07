Girne'de ellerini ve ayaklarını bağladılar, evini soydular

Girne’de 30 Aralık 2024 tarihinde saat 20.00 sıralarında X.H.(K-59)’nin kalmakta olduğu apartman dairesine bir cürüm işlemek kastıyla izinsiz olarak giren kimliği meçhul şahıs/lar, X.H.’yi rızası olmaksızın yatak odasına götürüp elleri ve ayaklarını sandalyeye bağladıktan sonra, konu şahsa ait pasaport, kimlik kartı, iki adet cep telefonu, muhtelif ziynet eşyaları, nargile takımı ve başka bir şahsa ait toplam 28 bin ABD Doları nakit para ile iki adet aracın kontak anahtarlarını zorla alıp çaldılar.

Polisten verilen bilgiye göre, yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen S.Ş.(E-31) tespit edilerek tutuklandı.