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Girne’de Ev Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi

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Girne’de 20 Temmuz Caddesi’nde, 24 Ocak 2025 tarihinde saat 02.00 sıralarında, bir ikametgahın mutfağında yangın çıktı. Yangının, muhtemelen bulaşık makinesine ait elektrik prizinin aşırı ısınarak alev alması sonucu meydana geldiği tahmin ediliyor.
Girne’de Ev Yangını: Maddi Hasar Meydana Geldi

Olay yerine sevk edilen İtfaiye Ekipleri tarafından yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeniyle mutfakta bulunan çeşitli beyaz eşyalar ile üç adet mutfak dolabı kapağı yanarak zarar gördü. Ayrıca, yüksek ısı ve yoğun dumandan dolayı mutfaktaki çeşitli eşyalar hasar görürken, duvarlar da is içinde kaldı.

Yetkililer olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirirken, benzer yangın risklerine karşı vatandaşların özellikle elektrikli ev aletlerini kullanımda dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

 

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