Girne’de Hareket Halindeki Araçta Tartışma: Direksiyona Müdahale Kazayla Sonuçlandı

08.07.2025 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Girne’de Ecevit caddesi üzerinde, K.D.(E-53) kullanımındaki salon araç ile seyir halinde olduğu sırada, araçta yolcu olarak bulunan Z.U.(K-26) ile aralarında yaşanan tartışma sonucu, Z.U.’nun aracın direksiyonunu kasten sola doğru çevirmesi sonucu, araç sürücüsü K.D.’nin yol kenarında bulunan elektrik direğine çarpmasına ve konu araçta hasar meydana gelmesine sebep olduğu tespit edilmiştir. Z.U. tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.