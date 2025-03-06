GİRNE’DE İKİ AYRI HIRSIZLIK OLAYI

Girne’de meydana gelen iki ayrı hırsızlık olayında, bir market çalışanı ve bir temizlikçi tutuklandı.

12.02.2025 tarihinde, Girne’deki bir markette depo sorumlusu olarak çalışan D.E. (E-44)’nin, işyerinin bilgisi dışında çeşitli ürünleri pazarlamak üzere dışarı çıkardığı ve 10.000 TL karşılığında bir işletmeye sattığı tespit edildi. Ancak elde ettiği parayı markete teslim etmeyerek tasarrufuna geçiren şahıs, polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

05.03.2025 tarihinde ise, Girne’de bir ikamette temizlikçi olarak çalışan Ç.Ş. (K-37), temizlik yaptığı sırada park halindeki bir aracın içerisinden 6.200 Sterlin nakit para çaldı. Polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturma sonucu şüpheli tespit edilerek tutuklandı.

Her iki olayla ilgili soruşturma devam ediyor