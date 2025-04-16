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Girne’de iş kazası: 3 metre yükseklikten düştü, yaralandı

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Girne’de yapımı devam etmekte olan bir apartmanın inşaat alanı içerisinde dün saat 14.00 sıralarında iskele üzerinde kalıp kuran Yaşar Azatlı (E-27), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.
Girne’de iş kazası: 3 metre yükseklikten düştü, yaralandı

Girne’de yapımı devam etmekte olan bir apartmanın inşaat alanı içerisinde dün saat 14.00 sıralarında iskele üzerinde kalıp kuran Yaşar Azatlı (E-27), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten zemine düşmesi sonucu yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Azatlı, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde sağ kalça kemiği kırığı teşhisi ile yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

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