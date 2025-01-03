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Girne’de Kanunsuz Silah ve Patlayıcı Kullanımı: 8 Kişi Tutuklandı

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Girne'deki bir eğlence mekanı önünde çıkan tartışmada kanunsuz silah kullanımı ve topluluk oluşturma suçlarından 8 kişi gözaltına alındı.
Girne’de Kanunsuz Silah ve Patlayıcı Kullanımı: 8 Kişi Tutuklandı

02 Ocak 2025 tarihinde saat 04.30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir eğlence mekanının önünde, mekana alınmadıkları gerekçesiyle güvenlik görevlileri ile tartışan bir grup, olay yerine toplandı. Grup içinde bulunan H.Ö. (25), tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu tabancayı aracın içerisinden çıkararak havaya kaldırdı ve ardından korkutma amacıyla güvenlik görevlilerine doğrulttu.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, zanlılardan V.B.'nin (48) evinde yapılan aramada olayda kullanılan tabanca, tabancaya ait bir şarjör ve 6 adet canlı mermi ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen H.Ö. (25), V.B. (48), M.H.Ö. (32), S.A. (43), A.Y. (38), G.H. (39), F.D. (20) ve A.Y. (28) polis tarafından tutuklandı. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi

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