Girne’de Kırmızı Işık İhlali Kazaya Neden Oldu: Sürücü Alkollü Çıktı

02 Ağustos 2025 tarihinde saat 03.30 sıralarında, Girne Dr. Fazıl Küçük Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali yapan bir sürücü alkollü olduğu gerekçesiyle tutuklandı.
Polis açıklamasına göre, Erhan ÇELİKTAŞ (E-36), 97 miligram alkollü içki tesiri altında yönetimindeki ZU 455 plakalı araç ile kuzey istikametine doğru seyrederken, kırmızı ışık yandığı halde durmayarak yolun sağında bulunan Öğretmen Ahmet Hamdi Sokağı’na dönüş yaptı.
Bu sırada, yeşil ışıkta güney istikametine doğru seyreden Mehmet Buğra ÖZDİLEK (E-22) yönetimindeki JZ 574 plakalı araçla çarpışma yaşandı. Kazada yaralanan olmadı.
Alkollü araç kullanıp kazaya sebep olan ZU 455 plakalı araç sürücüsü Erhan ÇELİKTAŞ tutuklanırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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