Girne’de operasyon: İki kişi tutuklandı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen başarılı bir operasyon neticesinde yasaklı madde ele geçirildi.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen başarılı bir operasyon neticesinde yaklaşık 50 gram hintkeneviri ve 8 gram kokain ele geçirildi.

Operasyonda, olayla bağlantılı olduğu tespit edilen M .T ve A.D tutuklanarak gözaltına alındı. Zanlılar hakkında yasal işlem başlatıldığı, soruşturmanın ise polis tarafından titizlikle sürdürüldüğü bildirildi.

Polis yetkilileri, uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam edeceğini vurgulayarak, vatandaşlardan da şüpheli durumları bildirmeleri konusunda duyarlılık çağrısında bulundu.