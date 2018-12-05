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Girne'de otelleri su bastı (VİDEO HABER)

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Ülke aşırı yağışların etkisi altında
Girne'de otelleri su bastı (VİDEO HABER)

Ülkede her taraftan su baskını ve sel haberleri gelmeye devam ediyor...

Ülke aşırı yağışların etkisi altında... Girne'de bazı otelleri ise su bastı...

Meteoroloji Dairesi’nin su baskını uyarıları alınan tüm önlemlere karşın gerçekleşti

Birçok evi ve iş yerini su bastı. İnsanlar araçlarda mahsur kaldı.

Girne’deki Vuni Palace Oteli, bu gece sel suları altında kaldı. Elde edilen bilgiye göre, otel bünyesindeki Viva Casino’daki müşteriler mahsur durumda.

Otelin park yerinde bulunan araçlar ise suya gömüldü.

Ekipler, şu sıralarda otel müşterilerini kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Vuni Palace otel aşırı yağışlar nedeni ile sular altında kaldı.

Ülkemize turist olarak gelen bir otel müşterisi tüm olanları kameraya kaydetti.

 

METEROLOJİ DAİRESİ UYARDI

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların cuma öğle saatlerine kadar şiddetli (76-100 kg/m2) yer yer aşırı (100 kg/m2'nin üzerinde ) olacağı tahmin edilmektedir.

Birçok bölgemizde toprağın suya doymuş olduğu ve derelerin akışta olduğu gerçeğinden yola çıkarak oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında fırtına) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.

Sel Ve Taşkınlar

  • Sel : Kısa sürede çok fazla miktara ulaşan sağanak karakterli yağış rejimi sel oluşumunun başlıca nedenidir. Şiddetli yağış sonucu kısa sürede oluşan büyük su kütleleri, bitki ve toprak tarafından tutulamadığından, doğrudan yüzey akışına geçmekte ve kontrolsüz akan bu sular, sele neden olmaktadırlar. Bununla birlikte doğal bitki örtüsünün tahribatı, çarpık şehirleşme, dere yataklarına çöp ve moloz dökülerek su akışının engellenmesi, dere yataklarının daraltılması ve drenaj sistemlerindeki yetersizlik de sel oluşumunun nedenlerindendir.
  •  
  • Taşkın : Bir dere yatağındaki mevcut su miktarının, havzaya normalden fazla yağmur yağmasından dolayı hızla artması ve yatak çevresinde yaşayan canlılara, arazilere, mal ve mülke zarar vermesi olayına taşkın denmektedir. Uzun süreli aşırı ve şiddetli yağışlardan sonra özellikle fazla eğimli ve geçirimsiz topraklarda taşkın olayı meydana gelmektedir. Taşkın oluşumuna etki eden bir diğer faktör de havzada hakim olan yağış rejimleridir.

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