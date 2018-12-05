Girne'de otelleri su bastı (VİDEO HABER)

Ülkede her taraftan su baskını ve sel haberleri gelmeye devam ediyor...

Ülke aşırı yağışların etkisi altında... Girne'de bazı otelleri ise su bastı...

Meteoroloji Dairesi’nin su baskını uyarıları alınan tüm önlemlere karşın gerçekleşti

Birçok evi ve iş yerini su bastı. İnsanlar araçlarda mahsur kaldı.

Girne’deki Vuni Palace Oteli, bu gece sel suları altında kaldı. Elde edilen bilgiye göre, otel bünyesindeki Viva Casino’daki müşteriler mahsur durumda.

Otelin park yerinde bulunan araçlar ise suya gömüldü.

Ekipler, şu sıralarda otel müşterilerini kurtarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Vuni Palace otel aşırı yağışlar nedeni ile sular altında kaldı.

Ülkemize turist olarak gelen bir otel müşterisi tüm olanları kameraya kaydetti.

METEROLOJİ DAİRESİ UYARDI

Yapılan son meteorolojik değerlendirme ve analizler sonucunda bölgemizde devam eden sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların cuma öğle saatlerine kadar şiddetli (76-100 kg/m2) yer yer aşırı (100 kg/m2'nin üzerinde ) olacağı tahmin edilmektedir.

Birçok bölgemizde toprağın suya doymuş olduğu ve derelerin akışta olduğu gerçeğinden yola çıkarak oluşabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, dolu yağışı, yıldırım, yağış anında fırtına) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edilir.

Sel Ve Taşkınlar