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Girne’de Peş Peşe Trafik Kazaları: İki Sürücü Tutuklandı

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Alkollü araç kullanma ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen iki ayrı kazada, şans eseri yaralanan olmadı. Sürücüler tutuklandı.
Girne’de Peş Peşe Trafik Kazaları: İki Sürücü Tutuklandı

Girne’de 24 ve 25 Haziran 2025 tarihlerinde iki ayrı trafik kazası meydana geldi.

İlk kaza, 24 Haziran saat 10.30 sıralarında Ecevit Caddesi üzerinde meydana geldi. 139 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu belirlenen Emre Özkaya (24), yönetimindeki HA 711 plakalı salon araçla kuzey istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada sağa meyilli virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, yolun sağından çıkarak orta refüjün bordür taşlarına ve refüj içerisinde bulunan iki palmiye ağacına çarptı. Kaza sonucunda yaralanan olmadı. Alkollü araç kullanan sürücü Emre Özkaya tutuklandı.

İkinci kaza ise 25 Haziran saat 00.30 sıralarında Girne-Alsancak Çevre Yolu’nun 4-5’inci kilometreleri arasında meydana geldi. Tarık Yumuşak (24), yönetimindeki HJ 469 plakalı salon araçla Girne istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sol şeridine geçti ve aynı yönde ilerleyen Seçil Çınar (43) yönetimindeki YV 732 plakalı salon aracın sağ yan kısmına çarptı. Kazada yaralanan olmadı. Tarık Yumuşak, alkol testi için yeterli nefes örneği vermeyi reddettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Her iki kazayla ilgili polis soruşturması sürüyor

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