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GİRNE’DE YANGIN

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Girne'de 3 farklı yerde yangın ortaya çıktı
GİRNE’DE YANGIN

Girne’de 13 Şubat Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin mutfak odası içerisinde, muhtemelen çalışır durumda unutulan ekmek kızartma makinesinin ısınıp alevlenmesi sonucu yangın meydana geldi. Yangın aynı gün ev sahibi tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu ekmek kızartma makinesi, tost makinesi ve bir metrekare ebatında mutfak dolabı yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

 

Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Shohrat YANBAYEV yönetimindeki NA 764 plakalı arkası açık van araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen konu aracın arkasında bulunan zeytin toplama makinesinin karton ambalajının tutuşması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın araç sürücüsü Shohrat YANBAYEV tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, iki adet zeytin toplama makinesi yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

 

Girne’de Salih Kanat Sokak üzerinde, Yeliz Seval AYDOĞANLI yönetimindeki KZ 209 plakalı araçta seyir halinde olduğu sırada, muhtemelen aracın klima motorundaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın motor bölümü tamamen, ön kaporta kısmı ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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