  • BIST 99.405
  • Altın 264,376
  • Dolar 5,4853
  • Euro 6,1516
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 39 °C
  • Girne 37 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 39 °C
  • İstanbul 31 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Gizemli hastalık: Balon gibi şişiyor

» »
Hindistan'ın Muzaffarpur şehrinde yaşayan bir genç, karnının anormal boyutlara gelmesine yol açan gizemli bir hastalığa yakalandı.
Gizemli hastalık: Balon gibi şişiyor

Daily Mail’in aktardığına göre Sujit Kumar, hastalığın ilk belirtilerinin 7 yaşında başladığını anlattı. Çocukken hastaneye kaldırılmış ama doktorlar hastalığın sebebini bulamamıştı.

 

O günden bu yana tam 12 yıldır karnı büyümeye devam ediyor. Bu, adama rahatsızlık vermenin yanı sıra şiddetli ağrılara da neden oluyor.

Bununla birlikte normalde gastrointestinal hastalıkların belirtileri olan mide bulantısı, kusma, ishal, Kumar’da yok. Genç adama başkent Yeni Delhi’deki doktorlara görünmesi tavsiye edildi ama bunun için parası yok.

 

Çocukluk ve ergenliğinin çok zor geçtiğini, yaşıtlarının onunla sürekli dalga geçtiğini anlatan Kumar, aşırı büyük karnı yüzünden spor da yapamadığını söyledi.

Halihazırda bisiklet fabrikasında iş bulan genç, "İşe gitmeyi seviyorum. İş arkadaşlarım asla benimle dalga geçmiyor" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 2 kişiye kadavradan böbrek nakli operasyonu başarıyla gerçekleştirildi08 Ağustos 2019 Perşembe 14:25
  • Güneyde üçüncü Batı Nil Virüsü vakası08 Ağustos 2019 Perşembe 13:50
  • YDP: "İlaç israfının hesabı sorulacak mı?"08 Ağustos 2019 Perşembe 13:24
  • Serbest Çalışan Hekimler Birliği: "Sağlık Bakanlığı yıllık ilaç ihtiyacını nasıl tespit ediyor”08 Ağustos 2019 Perşembe 12:25
  • LTB ile Alzheimer Derneği İş Birliği Yapacak08 Ağustos 2019 Perşembe 10:40
  • Göz kuruluğu sorunu görme kaybına neden olabiliyor!07 Ağustos 2019 Çarşamba 20:00
  • Bilim insanları: Kırmızı et yerine tavuk yemek meme kanseri riskini azaltabilir07 Ağustos 2019 Çarşamba 16:39
  • Batı Nil Virüsü'ne karşı ara bölgede BM’yle ortak mücadele07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:31
  • Hasta yakınından 'Acil Servis' isyanı07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:52
  • “Migrende B2 vitaminin eksikliği mutlaka sorgulanmalı”06 Ağustos 2019 Salı 20:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti