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GMTMK Şampiyon Melekler Spor Kompleksi törenle açıldı

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Avrupa Birliği finansmanı, UNDP,  Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla Mağusa Türk Maarif Koleji’ne yapılan Şampiyon Melekler Spor Kompleksi’nin açılışı bugün düzenlenen törenle yapıldı.
GMTMK Şampiyon Melekler Spor Kompleksi törenle açıldı

Avrupa Birliği finansmanı, UNDP,  Milli Eğitim Bakanlığı ve Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla Mağusa Türk Maarif Koleji’ne yapılan Şampiyon Melekler Spor Kompleksi’nin açılışı bugün düzenlenen törenle yapıldı.

Düzenlenen organizasyonla açılışı yapılan spor komplekste Şampiyon Melekler anısına Gazimağusa Türk Maarif Koleji Kız Voleybol Takımı öğrencileri sembolik voleybol maçı yaptı.

Simosas

Gazimağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Avrupa Komisyonu adına ilk konuşmayı Stefan Simosas yaparak, törenin sadece bir açılış olmadığını,  depremde hayatını kaybeden Şampiyon Melekler’i anma amacını taşıdığını ifade etti.

AB tarafından sağlanan finansman ile iş birliği içerisinde yapılan Şampiyon Melekler Spor Kompleksi’nin, Şampiyon Melekler’in  anılarını yaşatacak bir tesis olacağını kaydetti.

 

Khaydarov

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı adına Jakhongir Khaydarov da konuşmasında, tesisin Şampiyon Melekler’in dayanıklılığını, mücadeleci ruhunu simgeleyen ve gençlerin güvenli spor yapmalarını sağlayacak bir kompleks olduğunu söyledi. Spor kompleksi hakkında bilgi veren Khaydarov, farklı sporların yapılmasını sağlayan fonksiyonel tesis olduğunu vurguladı.

Yörükoğulları

Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi adına konuşan Selçuk Yörükoğulları, Şampiyon Melekler’in isimlerinin yaşatılmasının herkesin sorumluluğu olduğunu söyleyerek, burada yetişecek genç sporcuların meleklerin izinden giderek onların hayallerini yaşatacağını kaydetti. Şampiyon Melekler’in sadece bir takım değil, azmin ve disiplinin  sembolü olduğunu vurgulayan Yörükoğulları, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Şirket

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket de konuşmasında, Şampiyon Melekler’in kaybının tüm ülkeyi etkilediğini, onların ismini yaşatmanın da herkesin  asli görevi olduğunu söyledi. Çocukların zihinsel gelişimleri yanında fiziksel gelişimlerinin de önemli olduğunun bilinen bir gerçek olduğunu ifade eden Şirket, iş birliği sağlayan tüm paydaşlara teşekkür etti.

Uluçay

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay,  6 Şubat günü yaşanan acıyı anımsatarak o günlerde destek olan isimlerin de unutulmaması gerektiğini  vurguladı.

Gazimağusa şehrinde yaşanan acının üzüntülü bir başlangıç olduğunu da ifade eden Başkan Uluçay, Gazimağusa Belediyesi’nin de Şampiyon Melekler’in anılarını yaşatmak için üstüne düşeni yapacağını kaydetti. Başkan Uluçay  süreçte destek olan, iş birliği sağlayan, katkı koyan herkese ayrı ayrı teşekkür etti.

Karakaya

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya da, Şampiyon Melekler’in toplumun geleceği ve herkese örnek olan çocuklar olduğunu ifade etti.

Kompleksin Şampiyon Melekler’in hayallerinin yaşatılacağı bir tesis olacağını belirten Karakaya, projeye katkı koyanlara teşekkür etti.

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