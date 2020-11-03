Göğüs Küçültme Sadece Estetik Değil, Sağlık İçin De Gerekli

Kadınlar için bu kadar önemli olan bu organın normalden küçük, büyük veya sarkık olması gibi şekil bozuklukları, kişiyi oldukça mutsuz edebilmektedir.

Büyük göğüsler sağlık sorunlarına neden oluyor

Büyük göğüslerde ise duruma, estetik olarak kötü görünümün dışında yaşam kalitesini bozan sağlık problemleri de eşlik etmektedir. Büyük göğüsler, sırt, boyun ve bel ağrıları, duruş bozuklukları, omuzlarda sütyen askı izleri, meme altı pişikleri ve mantar enfeksiyonları hatta nefes darlığına bile neden olmaktadır. Hastalar, bu şikayetlerinin yanı sıra istedikleri kıyafetleri giyememe, kilolu olmadıkları halde kiloluymuş gibi görünme ve devamlı göğüslerini saklamaya çalışma nedeniyle sosyal ve psikolojik açıdan da çok etkilenmekte ve göğüs küçültme operasyonu talebiyle bize başvurmaktadırlar. Göğüs küçültme, ülkemizde en çok yapılan estetik ameliyatlardan biridir.

Amaç hem güzel görünümlü hem de sağlık sorunlarına neden olmayacak ölçülerde(büyüklükte) göğüsler oluşturmak

Ameliyat, estetik ameliyat olarak isimlendirilmekle beraber amacımız estetik olarak güzel göğüsler elde etmekle beraber hastanın büyük göğüsler nedeniyle yaşadığı fiziksel ve psikolojik sıkıntıları da gidermektir. Göğüs küçültme, ameliyat sonrası hasta memnuniyetinin en yüksek olduğu ameliyatlarımızdan biri olup hastalarımız, sırtlarında taşıdıkları büyük bir yükten kurtuldukları için operasyondan sonra çok rahatlamakta ve hayat kaliteleri artmaktadır.

Genetik faktörler, hormonal bozuklular, kilo alma, geçirilen hamilelikler ve emzirme dönemleri nedeniyle büyük meme problemi ortaya çıkabilmektedir.

Meme küçültme ameliyatında çok farklı teknikler kullanılmakla beraber temelde yapılan işlem, meme başı ve meme halkasını, etrafında bir meme dokusuyla beraber daha yukarı konumlandırmak, fazla meme dokusunu çıkarmak ve kalan meme dokusunu meme başı etrafında tekrar şekilllendirmekten ibarettir. Operasyondan sonra meme halkası etrafında, meme halkasından aşağıya doğru dik olarak uzanan ve meme altı kıvrımı boyunca yatay uzanan, ters T şeklinde dediğimiz ameliyat izleri olmaktadır. Bu izlerin belirginliği, hastanın yara iyileşmesine göre değişmektedir. Bazı kişilerde belli belirsiz olurken, bazı kişilerde daha belirgin kalmaktadır. Ancak ameliyat sonrası istedikleri meme şekline kavuşan, yaşam kaliteleri artan hastalarımız, genellikle izden rahatsızlık duymamaktadırlar.

Meme küçültme ameliyatı, 20 yaşından sonra her kadına yapılabilir. Meme başı ve meme halkasının etrafında bir meme dokusuyla beraber korunduğu tekniklerin tercih edildiği meme küçültme ameliyatı sonrasında emzirme mümkündür. Ancak ameliyattan sonra geçirilen gebelikler ve emzirme dönemleri sonrasında memenin şeklinin, tekrar değişmesi olasıdır. Yakın zamanda gebelik düşüncesi olan kişilerde operasyonun, emzirme dönemi sonrası tercih edilmesi doğru olacaktır.

Henüz gebelik düşünmeyen ancak göğüs büyüklüğünden çok rahatsız olan genç hastalarımızda da göğüs küçültme ameliyatını gerçekleştiriyoruz. Ancak bu hastalarımızın ileride geçirecekleri hamilelik, emzirme dönemleri veya kilo alma sonrasında meme şekillerinde değişme ve bir miktar sarkma olabileceğini, akıllarında tutmalarını öneriyoruz.

Meme küçültme zannedildiği gibi ağrılı bir ameliyat değildir

Meme küçültme operasyonu, hastane koşullarında genel anestezi ile yapılmakta olup 3-4 saat sürmektedir. Operasyondan sonra 1 ay kadar sporcu sütyeni tarzında özel bir sütyen kullanılır. Meme küçültme ameliyatı, sanıldığının aksine çok ağrılı bir ameliyat değildir. Hastalar 4-5 gün sonra normal hayatlarına dönebilirler.

Bu ameliyat özgüven kazandırır

Bu ameliyatı olan kişilerin boyun,sırt ve bel ağrıları azalır, duruşları düzelir, istedikleri kıyafetleri giyebilirler, daha rahat spor yapabilirler ve bu nedenle kendilerine güvenleri artar, iş ve sosyal yaşamları olumlu olarak etkilenir.