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Gök bilimciler, uydulardan ve ışık kirliliğinden şikayetçi

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Gök bilimciler, ışık kirliliği ve artan uydular yüzünden teleskop inşa edecek kadar karanlık yer bulmakta zorlandıklarını belirtiyorlar.
Gök bilimciler, uydulardan ve ışık kirliliğinden şikayetçi

Yıldızları, gezegenleri gözlemleyerek evrenin sırlarını aralamaya çalışan gök bilimciler bir süredir şikayetçi. Özellikle kullanılan aydınlatma sistemlerinin artmasının, bu tip gözlemleri yapmakta kullanılan teleskoplar için ideal yerleri azalttığına dikkat çekiliyor.

İspanya’daki Santiago de Compostela Üniversitesi’nden Fabio Falchi liderliğindeki bir uzman ekibi, “Işık kirliliğinin artması nedeniyle, Dünya’da bir gözlemevi kurmak için gereken tüm özellikleri aynı anda karşılayan bir yer neredeyse yok” dedi.

Utah Üniversitesi’nden John Barentine liderliğindeki bir grup da uzay çöplüğünün ve yeni uyduların keşif fırsatlarını önemli ölçüde azalttığını iddia etti.

Yakın tarihli bir rapor ise Dünya’nın yaklaşık 535 km yukarısındaki Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen her 23 fotoğraftan birinin, geçen uyduların neden olduğu çizgilerle gölgelendiğini ortaya koydu.

Araştırmacılar ayrıca, aydınlatma teknolojilerinin de gözlemleri zorlaştırdığını belirterek, yapay ışığın giderek daha fazla deneyimlendiğini köprülerin, anıtların, binaların, kayak pistlerinin, nehirlerin aydınlatılmasının da gözlemleri olumsuz etkilediğini söylediler.

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