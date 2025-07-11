Gönyeli-Boğaz yolu pazartesi gününe kadar trafiğe kapalı

“Lefkoşa Kuzey Çevre yolu köprülü kavşak ile Alayköy bağlantısı yol çalışmaları kapsamında Gönyeli-Boğaz Yolu (Eski Gönyeli Yolu) krokide gösterilen kesimi trafiğe tamamen kapatılacak olup, geliş ve gidiş olmak üzere her iki yönde ekli krokide gösterilen kesimde transit geçişler yapılamayacaktır. Çalışmalar bugün saat 18:00 de başlayıp, pazartesi sabah 06:00’da tamamlanacaktır. Bu güzergâhı kullanacak sürücülerin can ve mal güvenliği açısından dikkatli ve yavaş seyretmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önemle rica olunur”