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Gönyeli'de elektrik kesintisi olacak!

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Gönyeli Çemberi’nden Kofalılar Sitesi’ne kadarki bölgede yarın iki saatlik kesinti…
Gönyeli'de elektrik kesintisi olacak!

Gönyeli Çemberi’nden Yakın Doğu Üniversitesi kuzeyindeki Kofalılar Sitesi’ne kadar olan bölgeye yarın iki saat elektrik verilemeyecek. 

Kıb-Tek’ten verilen bilgiye göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak olan proje çalışması nedeniyle yarın sabah 06.00 ile 08.00 saatleri arasında; Gönyeli Çemberi’nden Yakın Doğu Üniversitesi kuzeyindeki Kofalılar Sitesi’ne kadar olan bölgenin elektrik enerjisi kesik olacak.

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