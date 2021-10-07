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“Gönyeli’de Hayat Var” fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

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“Gönyeli’de Hayat Var” teması ile Gönyeli Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında değerlendirme sonuçları açıklandı.
“Gönyeli’de Hayat Var” fotoğraf yarışmasının sonuçları açıklandı

“Gönyeli’de Hayat Var” teması ile Gönyeli Belediyesi tarafından düzenlenen fotoğraf yarışmasında değerlendirme sonuçları açıklandı.

Gönyeli Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada, “Geleneksel Fotoğraf Yarışması” kategorisinde birincilik ödülünü “Alt Geçitteki Adam” adlı eseri ile Ulaş Sönmez; “Sosyal Medya”ya yönelik paylaşımların değerlendirildiği kategoride de birinciliği “Çocuk Olmak” adlı çalışması ile Ediz Kaymaklılı’nın kazandığı belirtildi. Yarışmaya toplamda 335 eserle 74 fotoğrafçı katıldı.

Geleneksel fotoğraf yarışması sonuçları:


1. Ulaş Sönmez
2. Ayşe Kocaismail
3. Berke Can Akyüz


Jüri Özel Ödülü: Ali Damdelen
 
Sosyal Medya Fotoğraf Yarışması sonuçları:


1. Ediz Kaymaklılı
2. Veysi Canateş
3. Çilem Nalbant


Jüri Özel Ödülü: Cyptiottraveller 

Yarışmada 49 eser de “sergilenmeye değer” bulundu.

“Gönyeli’de Yaşamak Güzel” temalı Geleneksel Fotoğraf Yarışması’nda birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL ve üçüncüye de 2 bin TL ödül verilecek. Sosyal medyada kategorisinde ise #GonyelideYasamakGuzel (hashtag) ibaresi ile Facebook ve Instagram’da paylaşılan fotoğraflar arasından seçilen birinciye iPhone 11 akıllı telefon, ikinciye Playstation 5 ve üçüncüye de Samsung Tab S6 Tablet takdim edilecek.

Ödül töreni ve serginin tarihi henüz açıklanmadı.

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