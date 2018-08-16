Google, akıllı saatler için yapay zeka destekli bir fitness koçu üzerinde çalışıyor

Teknoloji devi Google, yapay zekayı neredeyse tüm ürünlerine entegre etmek için büyük bir çaba sarfediyor. Şirket şimdi de akıllı saatler için yapay zeka destekli bir fitness koçu geliştiriyor.

Google'ın son zamanlarda yapay zekayı birçok ürününe entegre etmeke istemesi, geleceğin artık bu teknoloji üzerine kurulduğunu gösteriyor. Teknoloji devinin şimdi de, Wear OS akıllı saatler için yapay zeka destekli bir fitness koçu üzerinde çalışmalar yaptığı belirtiliyor. Proje tamamlandığında artık herkesin sağlık ve fitness hedeflerine yardımcı olacak yapay zeka destekli bir fitness koçu olabilecek.

Google Fit'in yerini alabilir

Android Police sitesine göre Google'ın fitness koçu Project Wooden kod adı altında geliştiriliyor. Yeni AI asistanı kullanıcılara proaktif olarak sağlık ve fitness verileri sunabilecek. Fitness koçu ayrıca antrenman önerileri vererek kullanıcının ilerlemesini izleyecek. Bunun yanında önceden programlanmış bir antrenmanı yerine getiremediğiniz durumlarda ise Google koç size alternatif bir egzersiz sunarak o zaman diliminizin boş geçmemesini sağlayacak.

Raporda, fitness koçunun kullanıcıların beslenme şekillerini de izleyeceği ve onlara öneriler sunacağı belirtiliyor. Asistan önerilerini kullanıcının mevcut konumu ve yeme alışkanlıklarını göz önünde bulundurarak yapma yeteneğine de sahip olacak. Google Coach olarak da adlandırılabilecek olan bu fitness koçunun Google Fit'in yerini alacağı da sızan bilgiler arasında.