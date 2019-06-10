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Google Haritalar Artık Doğal Afetler İçin Uyarıda Bulunacak

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Google Haritalar uygulamasına, belirlediği rota üzerinde doğal afet bulunan kullanıcılar için fazlasıyla yararlı olacak yeni bir özellik eklendi.
Google Haritalar Artık Doğal Afetler İçin Uyarıda Bulunacak

Google, bir doğal afet durumunda Google Haritalar uygulamasını çok daha yararlı bir hale getirecek güncellemesini duyurdu. Bir blog paylaşımında Google Haritalar’ın SOS alarmları özelliğinin doğal afetler sırasında görsel bilgiler eklenerek geliştirildiğinden bahseden Google, yeni navigasyon uyarı sistemi sayesinde kullanıcıları tehlikeden uzaklaştıracak.

Google Haritalar’ın SOS alarmları; hâlihazırda ilgili haberler, acil telefon numaraları ve web sitelerinin yanı sıra yerel yetkililerden gelen açıklamalar gibi mevcut afetle ilgili bilgileri barındırıyordu. Yeni güncellemeyle birlikte uygulama aynı zamanda hortum, deprem ya da su baskınlarını detaylı görseller aracılığıyla kullanıcılara bildirecek.

Bir hortum tahmin edilen etki alanını vurmadan önce o alanda bulunanlar için bir bildirim kartı otomatik olarak günler öncesinden belirecek. Bunun yanı sıra konu deprem olunca episentır (depremin odak noktasına en yakın olan yer) gösterilecek ve depremin şiddeti, renklere ayrılmış bir şekilde harita üzerinde belirtilecek. Son olarak su baskınlarında hava durumları, baskın yaşanma ihtimali en yüksek alanları göstererek beklenen şiddeti de kullanıcılara bildirecek.

Google Haritalar, felaketlerle ilgili özelliklerini bu yaz geliştirecek. Beklenen felaket üzerinden bir rota oluşturan kullanıcılara direkt olarak bir bildirim gönderilerek kullanıcıların güvenliği artırılmaya çalışılacak. Uygulama ayrıca alternatif bir rota oluşturarak kullanıcıların felaketle karşılaşmadan belirledikleri noktaya gitmelerini sağlayacak.

 

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