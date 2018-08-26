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Google+ kapanıyor mu?

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Google'ın bir türlü tutturamadığı Google+ hizmetinin kapanacağını iddia edildi.
Google+ kapanıyor mu?

Çeşitli hizmetler geliştirip bunlar arasında tutmayanları kapatan Google, benzer bir hamleyi sosyal ağ denemesi Google+ için de yapacak gibi görünüyor. Bu konudaki ilk hamle Google Fransa'dan geldi.

Google+ kapanıyor mu?

Google Fransa yaptığı bir açıklama ile resmi Google+ hesabını kapatacağını belirtti ve takipçilerini Facebook ve Twitter sayfalarına yönlendirdi. Atılan adımın muhtemelen ABD merkezi tarafından onaylandığı düşünüldüğünde Google+'ın önümüzdeki günlerde tarihe karışması mümkün görünüyor.

Bir zamanlar Google+ çok popülerdi

Google'ın Gmail hesabı alanlara otomatik olarak aktif ettiği ve bu yüzden sayıca kalabalık görünen Google+ hizmeti 2015 yılında 500 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Ancak Google bu sosyal ağın abone sayısını yapay olarak artırmayı başarsa da aktif kullanımını sağlamayı başaramadı. Tek taraflı bir yapıya sahip olan sosyal ağ, genelde ağır ve ciddi konularda kullanımda kaldı.

Özellikle gençleri yakalayamayan sosyal ağın önümüzdeki günlerde kapanması muhtemel gibi görünüyor. Google'ın kendisinin bile kullanmadığı bir ağın uzun ömürlü olmayacağı da bir gerçek. Son aylarda Facebook'un bile eski günlerinde olmadığı ve gözden düştüğü bir ortamda Google+'ın hiçbir şansının olmadığı da görülüyor.

Google+ yedeklerini almaya başlayın!

Teknolojioku olarak önerimiz bu ağ üzerinde dosya ve fotoğraflarınızı yedeklemeye başlamanız yönünde olacaktır. Muhtemelen Google resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacak ve Google+ da firmanın daha önce kapattığı hizmetler arasında yer alacak.

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