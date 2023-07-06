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Google, tüm verileri yapay zekâya sunacak

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Google yeni gizlilik politikasını açıkladı. Şirket, yapılan yeni güncellemede herkese açık verilerin tamamının yapay zekâ sunulacağını söyledi.
Google, tüm verileri yapay zekâya sunacak

Yapay zekâ teknolojisinde gelişmeler devam ederken bir adım da Google’dan geliyor. Şirket, son yılların trend teknolojisinin gelişiminde çok daha fazla rol oynayacak gibi duruyor. Özellikle de güncellediği yeni gizlilik politikasıyla…

Google yaptığı güncellemede şu satırlara yer verdi: “Google, bilgileri hizmetlerimizi iyileştirmek ve kullanıcılarımıza ve kamuya fayda sağlayan yeni ürünler, özellikler ve teknolojiler geliştirmek için kullanır. Örneğin, Google’ın AI modellerini eğitmek ve Google Translate, Bard ve Cloud AI gibi ürünler ve özellikler oluşturmak için halka açık bilgileri kullanıyoruz.”

Google’ın bu güncellemesi tartışmaları da beraberinde getirdi. Google, tüm internet şirketin kendi yapay zekâ alanıymış gibi, herkese açık yayınlanan verileri toplama ve bunlardan yararlanma hakkını saklı tutuyor.

15 YIL ÖNCE YAZDIKLARINIZI DA ALIYOR

Güncelleme aynı zamanda, yeni soruları da gündeme getiriyor. Çünkü Bard ve ChatGPT’nin insanların uzun süre önce oluşturdukları ve hatta artık unuttukları blog gönderilerini veya 15 yıllık restoran incelemelerini almış olma ihtimali oldukça yüksek.

Özellikle son zamanlarda ChatGPT, pek çok endüstriyi etkilese de bilgileri nereden aldıkları soru işareti oldu. Google ve OpenAI dahil olmak üzere şirketler, botları beslemek için internetin büyük bölümünü adeta kazıdı. Bunun yasal olup olmadığı ise hiç de net değil ve önümüzdeki birkaç yıl mahkemelerin, telif hakkı sorularıyla boğuştuğu görülebilir.

Son zamanlarda Twitter ve Reddit’te yaşanan sarsıntılar da yapay zekânın bir sonucu. Her iki platform da verilerini korumak adına tartışmalı değişiklikler yaptılar. Her iki şirket de API’lerine ücretsiz erişimi kapattı. Bu hareket, sosyal medya sitelerini fikri mülkiyetlerini toplayan diğer şirketlerden korumak anlamına gelse de başka sonuçları oldu.

Twitter ve Reddit’in API değişiklikleri, birçok kişinin bu sitelere erişmek için kullandığı üçüncü taraf araçlarını bozdu.

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