Google yanlışlıkla yayınladı! İşte Android 11 ile gelecek yenilikler

3 Haziran’da Android 11’i tanıtacağını açıklayan Google ABD’de yaşanan protesto gösterileri nedeniyle lansmanı erteleme kararı almıştı.

Ancak Google’ın lansmanı ertelemesine rağmen Android 11’in özellikleri ortaya çıktı. Bunun nedeni ise ABD merkezli teknoloji şirketinin imza attığı bir hata.

Zira GSMArena’da yer alan habere göre, Google Android 11'in ilk beta sürümünü bazı Pixel modelleri için yayınladı.

Beta sürümlerin yayınlanmasıyla birlikte Android 11 ile gelecek özellikler de resmiyet kazanmaya başladı.

Beta sürümüne bakılırsa YouTube ve Spotify gibi uygulamalar aracılığıyla çalınan medyalar Android 11’in ‘Hızlı Ayarlar’ında özel bir bölüme sahip olacak.

Aynı özellik dahili olarak akıllı telefonun hafızasında yer alan şarkıların da kontrol edilmesini de sağlıyor.

Yeni ‘Güç Menüsü’ Cihaz Kontrolleri, Kartlar ve Geçişler gibi seçenekler ile geliyor.

Kartlar kısmında kullanıcılar adından da anlaşılabileceği gibi kredi kartlarını ve bank kartlarını telefonlarında sanal olarak bir araya getirebiliyorlar.