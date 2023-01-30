Google, yapay zeka ile yazıyı müziğe dönüştürüyor

Teknoloji devi Google, yalnızca basit bir metin açıklamasından herhangi bir türde müzik üreten MusicLM adlı yapay zeka teknolojisini geliştirdi.

Yapay zeka teknolojisindeki ilerlemeler devam ederken bir haber de Google’dan geldi. Daha önce OpenAI, Jukebox ile ve yine Google da AudioML ile yapay zakayı kullanarak müzik yapmayı denemişti. Ancak MusicLM’yi diğerlerinden ayıran şey; 280 bin saatlik müzik içeren kapsamlı veri tabanı.

Bu da sistemin türleri ve enstrümanları birleştirirken çeşitliliğe ve derinliğe sahip parçalar üretmesine olanak tanıyor. Ayrıca MusicLM, kişinin bir melodi mırıldanmasına, ıslık çalmasına veya sadece bir tablonun tanımına dayalı olarak bile parçalar bulabilir.

Örneğin, araştırmacılar Henri Matisse’in Dansı, Edvard Munch’un Çığlık ve Jacques-Louis David’in Alpleri Aşan Napolyon’un açıklamaları ile melodiler yarattılar. Tabii yapay zekanın, ürettiği tüm melodiler Billboard listesine aday olabilecek düzeyde değil.

Google’daki araştırmacılar, kullanılan melodilerle ilgili telif hakkı endişeleri nedeniyle araç setini yakın zamanda yayınlamayı planlamıyor.