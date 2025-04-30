Görünmeyen Kızlar Gün Yüzüne Çıkıyor!

Sanatçı Elif Varol Ergen’in, mitolojiden günümüze bastırılmış kadın temsillerini görünür kılan “Görünmeyen Kızlar” sergisi, 2 Mayıs’ta, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından açılacak.

Sanatçı Elif Varol Ergen’in “Görünmeyen Kızlar” (Unseen Daughters) adlı kişisel sergisi, 2 Mayıs Cuma günü saat 18.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Toplumun görmezden geldiği, bastırdığı ve dışladığı kadın kimliklerini görünür kılmayı amaçlayan sergi; Tanrı tarafından cennetten kovulan Havva ile cenneti terk etmeyi kendisi seçen Lilith gibi mitolojik figürlerden ilham alıyor. Sergi, kadınların aile yapısı, toplumsal cinsiyet rolleri ve kültürel kodlarla çevrili yaşamlarına dair güçlü bir sorgulama sunarken, bireysel ve kolektif hafızada bastırılmaya çalışılan kadın temsillerini sanatsal bir dille ifade ediyor. Baskı resim ve illüstrasyonlardan oluşan 37 eserin yer aldığı “Unseen Daughters”, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 472’nci sergisi olma özelliğini de taşıyor. Sergi, 30 Mayıs tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

Prof. Dr. Erdoğan Ergün: “Sanata, gördüğümüz/görebildiğimiz dünyayı bize göstermesi için değil; göremediklerimizi bize göstermesi için ihtiyacımız var.”

Küratörlüğünü Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, Paul Klee’nin, “Sanat görünür olanı yeniden üretmez; aksine, görünür kılar” ifadesine vurgu yaparak, “Bu sözler tam da bu sergi için söylenmiş gibi. Sanata, gördüğümüz/görebildiğimiz dünyayı bize göstermesi için değil; bakışımızı zenginleştirmesi, güzellikleri, doğruları, gerçekleri, göremediklerimizi bize göstermesi için ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“Sanatçılar bize başka bakış açıları, başka görünümler gösterir. İşte bu sergi de sanatçı Elif Varol Ergen’in kadın hakları, cinsiyet ayrımcılığı, ebeveyn-çocuk ilişkisi gibi konuları güçlü çizgisel anlatımı ile ele aldığı ve hayret duygumuzu harekete geçireceği baskı resim ve illüstrasyonlarından oluşuyor” diyen Prof. Dr. Ergün, “Tüm sanatseverleri ve halkımızı bu sergiye içtenlikle davet ediyorum” dedi.

Elif Varol Ergen kimdir?

Elif Varol Ergen, 14 yılı aşkın süredir kadın hakları, cinsiyet ayrımcılığı, ebeveyn-çocuk ilişkisi ve bilinçaltı gibi temaları sanatıyla görünür kılmaya çalışan bir sanatçı ve akademisyendir. Eserlerinde çoğu zaman feminist söylemleri, ezoterik kaynaklardaki kadın yorumlarını ve mitolojik metaforları işleyen sanatçı, güçlü ve isyankar kadın karakterleri karanlık anlatım diliyle yansıtmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümü’nde 16 yılı aşkın süredir öğretim üyesi olarak görev yapan Elif Varol Ergen, lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini aynı üniversitede tamamlamıştır.

Sanatsal üretimleri Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve Amerika Birleşik Devletleri’nde de sergilenmiş; çeşitli ulusal ve uluslararası ödüllere layık görülmüştür. Sanat yazıları ve illüstrasyonları, birçok uluslararası sanat ve tasarım dergisinde yer almış; ilk sanat kitabı 2017 yılında New York’ta yayımlanmıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi’nde Doçent olarak görev yapmaktadır.