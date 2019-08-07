Göz kuruluğu sorunu görme kaybına neden olabiliyor!

Gözlerde batma hissiyle kendini gösteren bu problem, kornea yüzeyinin düzgün olmaması ve gözkapağı fonksiyonlarının iyi çalışmaması sonucu gelişiyor. Bu sorun, günlük hayat kalitesini de olumsuz yönde etkiliyor.

Toplumda göz kuruluğu olarak adlandırılan, tıptaki adıyla “kuru göz hastalığı”, gözyaşının kırpma ile dağılma gerçekleştirememesi ve gözyaşı kalitesinin yetersiz kalması sonucu gelişiyor. Gözyaşının gözü koruma fonksiyonunun da ortadan kalkmasıyla gözler enfeksiyona daha yatkın hale geliyor. Bu nedenle gözyaşını korumak ve gözü ıslak tutmak gözler için büyük önem taşıyor.

Göz Hastalıkları ve Vitreo Retinal Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Hüseyin Sanisoğlu, kuru göz sendromu hakkında uyarılarda bulundu.

Kuru gözü fark etmek zordur

40 yaş üzeri kadınlarda ve hava kirliliğine sahip şehirlerde daha sık görülme oranlarına sahip olan kuru göz hastalığı herkeste aynı şekilde belirti vermediği için fark edilmesi zaman alıyor. Sabahları gözlerde oluşan akıntı, yanma, göze bir şey batıyormuş hissi ve acıma en sık karşılaşılan semptomlar arasında yer alıyor. Tedavi edilmediğinde ise göz sağlığını tehlikeye atabiliyor.

Birçok faktör kuru göz hastalığını tetikleyebiliyor

Göz kuruluğu sebepleri arasında anti-depresan ilaçların kullanımı, kimyasal yanıklar, uyku ilaçları veya alkol tüketimi gibi çeşitli maddeler sayılabiliyor. Şeker hastalığı, guatr ya da hipertansiyon gibi sistemik hastalıklar da bu problemin belirteni olabiliyor. Klimalara, sert esen rüzgara ve sigara dumanına maruz kalmak da göz kuruluğu sorununa yol açabiliyor.

Bunların dışında göz kırpma refleksinin azalmasına neden olabilecek aşırı bilgisayar kullanımı gerektiren işler de gözlerin kurumasına sebep olarak gözlere zarar verebiliyor. Ayrıca göz kapaklarında ve kirpiklerde gerçekleşen hastalıklar ve gözyaşının azalması kuru göz hastalığını tetikleyebiliyor.