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Grip ve bronşitin tam da zamanı! Şifası ise bu meyvede

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Mayhoş bir tadı olan muşmula meyvesine bazı bölgelerde töngel, döngel, ezgil, beşbıyık, gelin boğan ve sarı erik isimleri verilebiliyor.
Grip ve bronşitin tam da zamanı! Şifası ise bu meyvede

Son derece farklı olan tadından ötürü pek sevilmese de aslında kendisi tam bir sağlık bombası. Güçlü besin değerleri sayesinde birçok hastalığın şifacısı olan muşmulanın faydalarını gelin hep birlikte detaylandıralım.

Muşmula; Hindistan, Japonya ve Moldova başta olmak üzere ülkemizin de çeşitli bölgelerinde yetişebilen bir meyve. Sonbaharda hasadı başlayan muşmula faydalarıyla kış mevsiminin gözde meyvelerinden biri olmaya aday. Özellikle bronşit gibi ciddi sağlık problemlerini kökünden çözen bu mayhoş meyvenin bilmediğimiz birçok faydası da bulunuyor!

Grip ve bronşitin tam da zamanı! Şifası ise bu meyvede

 

Yaprakları diyabet hastalarının şifası

Muşmulanın şeker oranı son derece düşüktür. Kalori bakımından da zayıf olan meyvenin yaprakları kaynatılıp suyu içildiğinde diyabet hastalığına iyi gelmektedir. Ancak bunun için düzenli tüketim şart.

Grip ve bronşite çare

Özellikle çay olarak tüketildiğinde geçmek bilmeyen şiddetli öksürük ve solunum yolu rahatsızlıklarına şifa olur. Tadını sevmeseniz de yararlarından faydalanmak için mutfağınızdan eksik etmeyin. Sık sık hasta oluyorsanız ve geçmek bilmeyen kuru öksürüğünğüz var ise muşmula çayı size iyi gelecektir. Bir avuç muşmulayı, bir litre suda kaynatın. Yaklaşık 15 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın ve süzün. Sıcak bir şekilde tüketmeye özen gösterin. Bir bardak muşmula çayına bir çay kaşığı bal ekleyin. Günde 2 defa tüketebilirsiniz.

Antioksidan özelliği vardır

Bu özelliği sayesinde vücuttaki yaraların hızlı bir şekilde iyileşmesine yardımcı olur. Vücutta bulunan zararlı maddelerin atılmasını sağlar.

Anemi tedavisinde etkilidir

Düzenli olarak tüketildiğinde kansızlık için iyi bir çözüm kaynağıdır. Demir emilimini hızlandırır. Aynı zamanda kolon ve cilt kanserine karşı koruyucu etkisi vardır.

Kan dolaşımını hızlandırarak beyne düzenli oksijen iletilmesini gerçekleştirir. Sonuç olarak zihin üzerinde olumlu etkiler gerçekleştirir.

Sinir sistemi ve kaslar üzerine olumlu etkileri vardır

Kabuklarını kaynatıp içtiğinizde adeta depresyon hapı kadar etkilidir.

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