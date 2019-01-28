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Guaido, Maduro'yu devirebilmek için askerlerle görüşüyor

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Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı JuanGuaido'nun, Nicolas Maduro'yu başkanlık koltuğundan indirebilmek için askeri kanatla görüşmeler yaptığı bildirildi.
Guaido, Maduro'yu devirebilmek için askerlerle görüşüyor

Venezuela'da kendisini devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı JuanGuaido'nun, Nicolas Maduro'yu başkanlık koltuğundan indirebilmek için askeri kanatla görüşmeler yaptığı bildirildi. 

Guaido, Venezuela'daki son gelişmelere ilişkin Amerikan Washington Post gazetesine demeç verdi.

Maduro'yu devirebilmek için orduda kendisine sempati duyan generaller ve sivil yetkililerle görüştüğünü açıklayan Guaido, "gayrimeşru" olarak tanımladığı Maduro'nun görevini bırakması gerektiğini söyledi.

Guaido, askeri kanatla yaptığı görüşmelerin kişisel güvenlik endişesi sebebiyle ihtiyat içinde devam ettiğini belirterek Venezuela'nın Washington Büyükelçiliğinde görev yapan askeri ataşenin muhalif kanada geçme kararını memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Öte yandan, yabancı ülkelere temsilciler atanması konusunda çalışmalar yaptıklarını kaydeden Guaido, ABD temsilciliğine Maduro karşıtlığıyla bilinen ve 2014'te ABD'ye sığınan Carlos Vecchio'yu getirdiğini açıkladı.

Guaido ayrıca bazı Amerikalı siyasetçilerin de kendi hükümetine destek verdiğini vurgulayarak Illinois eyaleti Senatörü DickDurbin, Florida Senatörü MarcoRubio ve New Jersey Senatörü Robert Menendez ile görüştüğünü belirtti.

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