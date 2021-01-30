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GÜÇ-SEN başkanından tepki:Akılları Fikirleri Çalışanın Cebinde

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Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan, KTTO yönetim kurulu üyesi Başman’ın açıklamalarına sosyal medyadan tepki gösterdi.
GÜÇ-SEN başkanından tepki:Akılları Fikirleri Çalışanın Cebinde

Güç-Sen Başkanı Abdullah Özdoğan, KTTO yönetim kurulu üyesi Başman’ın açıklamalarına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Açıklama şöyle:

Emekçilere reva gördükleri: asgari refahta azami eşitlik!

On kere ölüp dirilseler bile bitiremeyecekleri kadar servetleri var. Gene de akılları fikirleri çalışanın cebinde. Sosyal sigortalı emekçilerin halinden şikayet ediyor efendi. Sigortalar sizin gibilere sürekli af çıktığı için bu halde. Ayrıca haberi yok, kamu çalışanları 2008 yılından bu yana sosyal sigortalı! O kadar alışmışlar ki memur-özel sektör çalışanlarını ayrıştırmaya, kendileri için uygulamaya giren yasaları bile unutmuşlar. Dünya para politikalarını düzenleyen, kapitalizmi ayakta tutan IMF bile “servet vergisi alın” diyor. Atıl vaziyetteki birikimi yatırıma dönüştürmek, kapitalist çarkı çevirmek için vergi alınması gene kendilerine yarayacak, ama servetlerinin 3-5 ay, 3-5 tl azalmasına bile tahammülleri yok!Bunlar resmen kendilerini feodal düzenin ağa babaları gibi “tanrının elçileri” olarak görmeye başladılar. Olağan zamanlarda semirenler, olağanüstü zamanlarda elini taşın altına koysun. #servetvergisihemenşimdi

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