GÜÇ-SEN ek mesai ödemelerinin gecikmesini eleştirdi: Adım atılmazsa eylem hakkımızı kullanırız!

Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), açıklama yaparak, ek mesai ödemelerinin yapılmamasını eleştirdi.

GÜÇ-SEN’den yapılan açıklamada, yasaya göre bir ay içinde yapılması gereken ek mesai ödemelerinin yapılmaması, “Ocak ayı mesaileri, yılın yarısına gelinmesine rağmen ancak ödenirken, diğer ayların ödenmesiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmamaktadır” şeklinde eleştirildi.

Çalışanın, özellikle de polis, sağlık ve gümrük çalışanlarının emeğinin karşılıksız bırakıldığı belirtilen açıklamada, hükümete acilen ödemelerle ilgili takvimlendirme yapma çağrısı yapılarak, adım atılmaması halinde her türlü demokratik eylem hakkının kullanılacağı kaydedildi.