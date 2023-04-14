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Gündüz şekerleme yapanlara yeni uyarı: Düzensiz kalp atışını tetikleyebilir

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Şekerleme yapmayı sevenlere kötü haber... Uzmanlar, her gün, gündüz saatlerinde 30 dakika boyunca uyuyan kişilerde düzensiz kalp atışı riskinin artabileceğini keşfettiler.
Gündüz şekerleme yapanlara yeni uyarı: Düzensiz kalp atışını tetikleyebilir

İspanya’daki Juan Ramon Jimenez Üniversite Hastanesi’nden bilim insanları, düzensiz kalp atışına gündüz uykularının sebep olabileceği ihtimalini vurguladılar.

Dünya çapında 40 milyondan fazla insanı etkileyen atriyal fibrilasyon, düzensiz ve genellikle anormal derecede hızlı kalp atış hızına neden olan bir kalp rahatsızlığıdır. Bu rahatsızlığa sahip olanların akranlarına göre beş kat daha fazla inme riski bulunuyor.

Uyuklamanın hastalıkla bağlantılı olup olmadığını öğrenmek için araştırmacılar, düzensiz kalp atışı olmayan 20.000’den fazla kişinin verilerini analiz ettiler.

İDEAL SÜRE AÇIKLANDI

Katılımcılar iki yılda bir anket doldurdular ve ortalama günlük şekerleme sürelerine göre üç gruba ayrıldılar. Bu gruplar hiç şekerleme yapmayan, 30 dakikadan az yapan ve 30 dakika üzeri yapanlardan oluştu.

Kısa gündüz şekerlemeleriyle karşılaştırıldığında, günde 30 dakika veya daha fazla erteleyenlerin atriyal fibrilasyon gelişme riski neredeyse iki katına çıktı.

Bu arada, kısa kestirenlerle karşılaştırıldığında, şekerleme yapmaktan kaçınanlarda risk artmadı. 

Daha fazla analiz, ideal şekerleme süresinin 15 ila 30 dakika arasında olduğunu ortaya çıkardı, çünkü bu insanlarda yarım saat veya daha uzun süre uyuyanlara kıyasla düzensiz kalp atışı geliştirme riski yüzde 56 azaldı.

Araştırmada yer alan Dr. Diaz-Gutierrez, “Çalışmamız, gün içinde uyumanın 30 dakikadan daha az olması gerektiğini ve en uygun şekerleme süresinin 15 ila 30 dakika olduğunu gösteriyor.” dedi.

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