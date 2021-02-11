Güneş Sistemi'nde keşfedilen en uzak cisim, ‘FarFarOut’ resmi onay aldı

Uluslararası Astronomi Birliği, ilk kez Carnegie Bilim Enstitüsü'nde çalışan Scott Sheppard tarafından keşfedilen ve FarFarOut (Çok çok uzakta) adı verilen nesnenin, Güneş Sistemi'ndeki en uzak cisim olduğunu teyit etti.

Daha önce resmi olarak en uzak cisim, Dünya ile Güneş arasındaki mesafenin 120 katı uzakta olan bir cüce gezegen olarak kayıtlarda yer almıştı.

Dr. Scott Sheppard, nesneyi nasıl keşfettiğine dair yaptığı ilk açıklamada, "FarFarOut biraz gizemli bir nesne. Çok zayıf ve tespit etme yeteneğimizin sınırında. Nesnenin yörüngesi hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Sadece çok uzakta olduğunu biliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Uluslararası Gemini Gözlemevi de bu buluşa onay verdi. Böylelikle, ilk kez 2018 yılında ilan edilen buluş, resmi olarak onaylandı.

Güneş'ten 140 kat daha uzakta ve gezegenimizden daha genç olan bu cisim, Güneş Sistemi'nden en uzakta olan cisim ilan edildi.